Диски Zeekr от Altanium: Стремление к Совершенству и Технологическому Превосходству

Интервью представителя портала «Авто Китай сегодня» (Auto.prc.today) Алексея и Инзеля, производителя кованых дисков Altanium: Разговор о Совершенстве и Инновациях Диски Zeekr и Altanium: Первые Шаги Авто Китай сегодня: Инзель, расскажите нам о зарождении идеи начать производить кованые диски для электромобилей Zeekr.
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