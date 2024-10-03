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Военное обозрение

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«Награда за утилизацию солдат?»: нардеп Безуглая возмутилась награждением крестом за боевые заслуги начальника ГШ ВСУ

«Награда за утилизацию солдат?»: нардеп Безуглая возмутилась награждением крестом за боевые заслуги начальника ГШ ВСУ

Безуглая раскритиковала награждение начальника Генштаба ВСУ на фоне череды поражений на фронте.

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