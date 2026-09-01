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Царьград

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МЧС наградило школьника Ярослава Москалева за спасение ребенка

МЧС наградило школьника Ярослава Москалева за спасение ребенка

В Петропавловске-Камчатском шестиклассник Ярослав Москалев спас ребенка из под снежного завала. За этот поступок МЧС России наградило его медалью "За содружество во имя спасения" на линейке к Дню знаний 1 сентября.

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