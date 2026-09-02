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Татар-информ

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Азат Кадыров рассказал, с какого возраста детям стоит давать смартфоны

Азат Кадыров рассказал, с какого возраста детям стоит давать смартфоны

Смартфон или планшет должны попадать в руки детей не раньше 10-12 лет. Об этом на круглом столе «Молодежь как драйвер новой экономики» заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

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