Азат Кадыров рассказал, с какого возраста детям стоит давать смартфоны

Смартфон или планшет должны попадать в руки детей не раньше 10-12 лет. Об этом на круглом столе «Молодежь как драйвер новой экономики» заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.
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