Тимур Иванов не смог добиться отмены наказания в Верховном суде

Адвокат Денис Балуев рассказал, что Верховный суд России отказался смягчать наказание бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, осужденному за растрату при закупке паромов для Керченской переправы.
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