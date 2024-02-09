Путин: «Россия не заинтересована во вторжении в Польшу, Латвию или другие страны НАТО»

Спустя почти два года после начала войны в Украине Владимир Путин сохраняет уверенность. В интервью Такеру Карлсону, опубликованном в четверг вечером, президент России заявляет, что поражение его страны «невозможно».
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