Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе

При хранении овощей и фруктов в садовых подвалах могут образовываться опасные для здоровья газы. В связи с этим, «Мособлпожспас» настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности при спуске в схранилище.
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