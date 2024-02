Релиз Ultros, оценки Banishers: Ghosts of New Eden, обнажёнка в Stellar Blade, Sons of the Forest…

Пресса высоко оценила новую игру от авторов Life is Strange — Banishers: Ghosts of New Eden; в Stellar Blade ожидается особая жестокость и обнажённые телеса; создатели Escape from Tarkov получили множество жалоб от игроков после выхода патча, так что его пришлось откатить обратно; Sons of the Forest скоро покинет ранний доступ; нововведения 9-го сезона Overwatch 2 не .