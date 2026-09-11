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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вегас» продлил Брэдена Боумэна на 6 лет с кэпхитом 3,4 млн долларов. У 23-летнего форварда 26 очков в 54 матчах в дебютном сезоне в НХЛ при «минус 16»

« Вегас » продлил контракт с форвардом Брэденом Боумэном.  Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на 6 лет и вступит в силу в сезоне-2027/28.

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