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Пятый канал

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«Рот был полон крови»: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в кровавом ритуале

«Рот был полон крови»: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в кровавом ритуале

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выступила против участия своих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — в старинном охотничьем обряде бладдинга.

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