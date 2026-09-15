Канцлер Штокер призвал ЕС снизить цены на электроэнергию

Канцлер Австрии Кристиан Штокер на пресс-конференции в Вене с главой Евросовета Антониу Коштой раскритиковал завышенные цены на электроэнергию из-за механизмов ЕС, призвав срочно снизить привязку стоимости энергии к цене на газ во всём союзе.