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Врач Никитина: курение повышает риск перехода астмы в ХОБЛ

Врач Никитина: курение повышает риск перехода астмы в ХОБЛ

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе Европейского респираторного общества, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) развивается примерно у 60% больных астмой из-за загрязненного воздуха.

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