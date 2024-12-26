Врач Никитина: курение повышает риск перехода астмы в ХОБЛ

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе Европейского респираторного общества, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) развивается примерно у 60% больных астмой из-за загрязненного воздуха.
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