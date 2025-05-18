Турецкий гамбит Путина и рокировка генералов: Андрей Мордвичёв — «Генерал Прорыв» выходит на новый уровень Ирина ВальковаПока мир с интересом следит за очередным раундом переговоров в Стамбуле, президент Владимир Путин тихо и уверенно делает стратегический ход, который может изменить расстановку сил на фронтах специальной военной операции (СВО).
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