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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о судействе: «Проблема не в ВАР, а в человеческом факторе, 95% арбитров не играли в футбол. С видеоповторами можно по миллиметрам все разложить, и они все равно ошибаются»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что проблема судейства в российском футболе связана не с системой ВАР, а с человеческим фактором.

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