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Метаповерхностный биосенсор считывает сигналы молекул по изображениям с камеры

Метаповерхностный биосенсор считывает сигналы молекул по изображениям с камеры

Что если определить болезнь можно было бы с помощью крошечного чипа размером с монету и обычной камеры — без громоздкого лабораторного оборудования? Исследовательская группа профессора Чунсука Ро из Университета науки и технологий Пхохана (POSTECH, Республика Корея) сделала шаг к этому будущему.

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