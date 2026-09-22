Эксперты по беспилотникам указали, как найти след Усольцевых в тайге

История семьи Усольцевых, попавших в тайге Красноярского края в прошлом сентябре, стала одной из главных мистических историй края за прошедший год.
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