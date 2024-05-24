Ремесленник из Семенова рассказал, зачем пойдет пешком в Адлер

Ложкаря Вениамина Семенова знают многие как в Нижегородской области, так и за пределами региона. 36-летний ремесленник родился в городе-«мастерской» Семенове и всю жизнь посвятил народным промыслам и странствиям.
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