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Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в снятии «блокады» поставок оружия

Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в снятии «блокады» поставок оружия

Германия не раз накладывало вето на продажу вооружений Киеву по линии НАТО, а летом 2021 года занимавшая пост канцлера Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в снятии «блокады» поставок оружия, пишет Bild.

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