Bild: Меркель лично отказала Зеленскому в снятии «блокады» поставок оружия

Германия не раз накладывало вето на продажу вооружений Киеву по линии НАТО, а летом 2021 года занимавшая пост канцлера Германии Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в снятии «блокады» поставок оружия, пишет Bild.