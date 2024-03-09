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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российский дзюдоист Мисиров завоевал бронзу на этапе Гран-при в Австрии

Соревнования проходят в Линце. Мисиров стал призером в весовой категории до 66 кг. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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