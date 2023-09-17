Как грабили могилу триумфатора Чесмы

Победителей не судят и. не помнят? Русский адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Герой Чесменского сражения, после окончания которого на дне турецкой бухты оказался практически весь неприятельский флот.
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