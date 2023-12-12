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Что такое летний и зимний бензин и чем они отличаются

Что такое летний и зимний бензин и чем они отличаются

Если у вас в баке летний бензин, в мороз машина может не завестись! фото: Shutterstock/Fotodom.ruЕсли с дизельным топливом все понятно — на морозе оно сильно густеет и в зимнюю (а также межсезонную и арктическую) солярку добавляют соответствующие присадки, то с бензином-то что может быть не так? Он, конечно, тоже густеет, но при -70 оС.

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