Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские националисты выпустили 45 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские националисты выпустили 45 боеприпасов по ДНР за сутки

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР 15 раз за сутки, выпустив 45 снарядов. Об этом говорят данные управления правительства республики по документированию военных преступлений Украины, опубликованные в телеграм-канале.

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