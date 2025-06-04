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Царьград

7 041 подписчик

Выбор есть всегда. Эстонец бросил свою армию и пошёл служить в армию России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Выбор есть всегда. Эстонец бросил свою армию и пошёл служить в армию России. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Гражданину Эстонии надоела антирусская пропаганда, которая льётся из уст инструкторов НАТО, он бросил эстонские войска и отправился в Россию.

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