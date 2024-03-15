Кольчатые червяги выкармливают детенышей клоакальным молоком

Долгое время считалось, что кормление потомства богатым жирами молоком свойственно только млекопитающим, однако теперь мы знаем примеры «молочного» вскармливания у представителей других классов, в том числе пауков, рыб, птиц и амфибий.
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