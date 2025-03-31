Казанда Ураза гаетенә багышлап «Рамазан Фест 2025» бәйрәме узды

Казанда Галиәскар Камал исемендәге театр каршындагы мәйданда «Рамазан Фест 2025» гаилә бәйрәме узды. Ул 30 март көнне бөтен дөнья мөселманнары бәйрәм итә торган Ураза гаетенә багышланды, дип хәбәр итә «Татар-информ»нан Дарья Агеева.
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