На Северном мосту в Киеве установили антидроновые сети

На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сети, пишет «СТРАНА.ua». «Северный мост в Киеве, который в выходные дважды подвергся ударам дронов, обвешали антидроновыми сетками», — говорится в публикации, которая также сопровождается кадрами моста.