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Мода и Шоу-бизнес

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Регина Тодоренко подтвердила третью беременность на юбилее свадьбы Подольской и Преснякова

Регина Тодоренко подтвердила третью беременность на юбилее свадьбы Подольской и Преснякова

34-летняя телеведущая больше не скрывает свое положение На торжестве в честь юбилея свадьбы Натальи Подольской и Владимира Преснякова Регина Тодоренко появилась в облегающем белом платье, подчеркнувшем округлившийся животик, передает Стархит.

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