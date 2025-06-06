Регина Тодоренко подтвердила третью беременность на юбилее свадьбы Подольской и Преснякова

34-летняя телеведущая больше не скрывает свое положение На торжестве в честь юбилея свадьбы Натальи Подольской и Владимира Преснякова Регина Тодоренко появилась в облегающем белом платье, подчеркнувшем округлившийся животик, передает Стархит.
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