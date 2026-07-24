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DataPrep-Bench: первый унифицированный бенчмарк для оценки LLM в подготовке данных

DataPrep-Bench: первый унифицированный бенчмарк для оценки LLM в подготовке данных

На платформе arXiv опубликована статья, представляющая DataPrep-Bench — первый унифицированный бенчмарк для оценки того, насколько хорошо большие языковые модели (LLM) и AI-агенты справляются с подготовкой обучающих данных.

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