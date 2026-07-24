DataPrep-Bench: первый унифицированный бенчмарк для оценки LLM в подготовке данных

На платформе arXiv опубликована статья, представляющая DataPrep-Bench — первый унифицированный бенчмарк для оценки того, насколько хорошо большие языковые модели (LLM) и AI-агенты справляются с подготовкой обучающих данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии