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217 случаев присасывания клещей за неделю: данные Роспотребнадзора по Тверской области

217 случаев присасывания клещей за неделю: данные Роспотребнадзора по Тверской области

Роспотребнадзор: ситуация с клещами в Тверской области остаётся под контролем. Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный оперативный мониторинг случаев присасывания клещей и инфекций, передающихся через их укусы.

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