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National Review указал на угрожающую Украине ошибку Зеленского

National Review указал на угрожающую Украине ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул от себя американских республиканцев, продвигая либеральную повестку, в результате США перестанут поддерживать Украину после выборов 2024 года, 28 апреля пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.

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