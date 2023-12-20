Россельхознадзор обнаружил отправленные в соцучреждения Астрахани 274 кг замороженных цыплят с измененными сроками годности

Информация передана в правоохранительные органы для проведения доследственной проверки. Территориальным управлением Россельхознадзора в рамках анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлен факт поступления в социальные учреждения Астрахани продукции с измененными сроками годности от одного индивидуального предпринимателя.