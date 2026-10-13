Польский президент поругался с премьером по вопросу российской угрозы для Европы Отчёт ЦРУ о якобы угрозе нападения России на Европу, которым потрясал польский премьер Дональд Туск, призывая готовится, оказался полнейшей выдумкой.
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