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Польский президент поругался с премьером по вопросу российской угрозы для Европы

Польский президент поругался с премьером по вопросу российской угрозы для Европы Отчёт ЦРУ о якобы угрозе нападения России на Европу, которым потрясал польский премьер Дональд Туск, призывая готовится, оказался полнейшей выдумкой.

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