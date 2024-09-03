РИА «Новости»: в Курскую область отправили подразделение ВСУ из экс-заключенных

Украинское командование отправило в Курскую область подразделение из бывших заключенных. Они занимаются мародерством и предпочитают избегать боев с российскими силами, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на нескольких морпехов.
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