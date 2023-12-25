Кредиты в России будут выдавать только при предъявлении ИНН

Закон о самозапрете на выдачу кредитов могут принять в 2024 году.фото: Агентство «Москва»--> После того, как закон о самозапрете на выдачу кредитов вступит в силу, россияне смогут получать займы только после предъявления ИНН.
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