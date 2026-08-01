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Кольца со свастикой: кто дал Гитлеру провести Олимпийские игры-1936

Кольца со свастикой: кто дал Гитлеру провести Олимпийские игры-1936

Конфликт на Украине никак не повлиял на решение провести летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. И хотя они изначально задумывались как средство примирения воюющих сторон, причем задумывались как раз во Франции, в этот раз от Игр отстранили спортсменов из России и Белоруссии.

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