Кольца со свастикой: кто дал Гитлеру провести Олимпийские игры-1936

Конфликт на Украине никак не повлиял на решение провести летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. И хотя они изначально задумывались как средство примирения воюющих сторон, причем задумывались как раз во Франции, в этот раз от Игр отстранили спортсменов из России и Белоруссии.