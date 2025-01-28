Опасность БПЛА в Татарстане: МЧС предупреждает жителей о возможной атаке

МЧС России предупреждает жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Гражданам рекомендуется проявлять повышенную бдительность и следить за обновлениями от официальных источников.
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