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Опасность БПЛА в Татарстане: МЧС предупреждает жителей о возможной атаке

Опасность БПЛА в Татарстане: МЧС предупреждает жителей о возможной атаке

МЧС России предупреждает жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Гражданам рекомендуется проявлять повышенную бдительность и следить за обновлениями от официальных источников.

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