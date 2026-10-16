Предложение Владимира Зеленского провести президентские выборы на Украине после 60-дневного прекращения огня может преследовать цель предоставить ВСУ время для восстановления сил, заявил политолог Александр Носович в эфире Радио «Комсомольская правда».
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