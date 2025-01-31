Театр абсурда
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Театр абсурда

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Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я наверное никого не удивлю если скажу последние несколько месяцев в нашей стране произошло сразу несколько крупных скандалов с массовой раздачей квартир так называемым новым "россиянам".

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