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Разведка США расширяет закупку спутниковых радарных снимков у частных компаний

Разведка США расширяет закупку спутниковых радарных снимков у частных компаний

NRO заключило новые контракты с Capella Space, Iceye и Umbra, чтобы усилить круглосуточное спутниковое наблюдение с помощью коммерческих SAR-спутниковНациональное управление военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO) заключило новые контракты с компаниями Capella Space, Iceye U.

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