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В Boeing сообщили об очередном переносе старта корабля Starliner к МКС

В Boeing сообщили об очередном переносе старта корабля Starliner к МКС

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Намеченный на среду старт космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) вновь откладывается, сообщила корпорация Boeing.

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