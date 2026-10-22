Премьера спектакля «Моя маленькая Баба Яга» пройдет 31 октября в московском театре «Эрмитаж». Постановка о доброй волшебнице предназначена для зрителей старше шести лет, сообщили в пресс-службе столичного Департамента культуры.
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