Сергей Собянин дал старт строительству трех крупных объектов на территории района Коммунарка. По его словам, современные образовательные и культурные объекты построят за счет средств, выделенных из городского бюджета в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.
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