Дружба между русскими и украинцами существовала до начала известных всем нам событий 2013 года – евромайдана, ставшего тем «плодом раздора», который и посеяли те из украинского народа, что имели русофобские задатки.
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