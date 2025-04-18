Малкин и Кросби сделали подарок Овечкину в честь его рекорда

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин и его канадский одноклубник Сидни Кросби сделали подарок нападающему Вашингтон Кэпиталс Александру Овечкину в честь его рекорда по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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