В Белом доме не стали подтверждать данные о разговоре Трампа с Путиным

Советник главы Белого дома по национальной безопасности в одном из интервью не стал подтверждать информацию о телефонной беседе американского лидера Дональда Трампа с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии