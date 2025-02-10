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В Белом доме не стали подтверждать данные о разговоре Трампа с Путиным

В Белом доме не стали подтверждать данные о разговоре Трампа с Путиным

Советник главы Белого дома по национальной безопасности в одном из интервью не стал подтверждать информацию о телефонной беседе американского лидера Дональда Трампа с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Ведомости».

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