Изобретательный или безответственный? Как англичанин отправился в путь в штормовую погоду

Сотрудники полиции Страффордшира (центральная Англия) были шокированы, когда остановили водителя, который в субботу, в разгар шторма «Берт», вышел на дорогу со стеклоочистителями, работающими с помощью шнурков.
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