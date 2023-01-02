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«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса после Роналду. Серхио сначала выслушает предложение «ПСЖ»

После Криштиану Роналду «Аль-Наср» хочет подписать Серхио Рамоса. Как пишет Marca, после перехода Роналду новой целью саудовского клуба стал 36-летний защитник «ПСЖ».

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