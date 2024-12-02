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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЦБ и Минюст собрались ограничить взыскание долгов россиян во внесудебном порядке

Центробанк, Минюст и Федеральная нотариальная палата разрабатывают изменения в законодательство, позволяющие ограничить возможность взыскивать долги россиян во внесудебном порядке — с помощью исполнительной надписи нотариуса, узнал РБК.

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