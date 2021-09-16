Замглавы нового правительства Афганистана опроверг данные о своей смерти

Информацию о своей смерти и о противоречиях между лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опроверг глава политического крыла пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заместитель председателя сформированного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства мулла Абдул Гани Барадар 15 сентября в интервью Национальному радио и телевидению Афганистана (RTA).