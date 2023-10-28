Бывшая жена Кевина Костнера рассказала правду о своих отношениях с актером

Ранее появились слухи, что экс-супругам удалось забыть обо всех разногласиях Фото: скрин из видео В мае нынешнего года общественность была шокирована сообщением о разводе 68-летнего актера Кевина Костнера и 49-летней модели и дизайнера сумок Кристин Баумгартнер.